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Адыгейские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил Аслан Екутеч

Совет директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» избрал гендиректором Аслана Екутеча. Одновременно он возглавил АО «Газпром газораспределение Майкоп», сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Майкоп»

Аслан Екутеч родился в 1978 году. Он окончил КубГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях», Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «Менеджмент организации» и Майкопский государственный технологический университет по специальности «Нефтегазовое дело». С 2009 года он занимал должность замгендиректора по экономике и финансам АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Новый гендиректор майкопского отделения компании имеет благодарность Министерства энергетики РФ, а также награжден ведомственными и региональными почетными грамотами и благодарностями.

Татьяна Ручкина

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