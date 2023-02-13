Петербургский суд назначил по делу экс-священника Курмоярова экспертизу его видеоблога

Калининский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству стороны обвинения назначил дополнительную лингвистическую экспертизу по уголовному делу в отношении бывшего православного священника Иоанна Курмоярова, который проходит обвиняемым по делу о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Гособвинителя не устроило, что в ходе предварительного следствия экспертизе было подвергнуто лишь пять записей из его видеоблога из более чем 60, ставших материалом для уголовного дела.

«Перед экспертами судом поставлено 7 вопросов. Проведение экспертизы поручено ЦЭ ФГОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет"»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, уголовное дело в отношении Иоанна Курмоярова возбудили летом 2022 года. Причиной стали его высказывания в видеоролике ««Кто будет в аду, а кто в раю?», опубликованном в его блоге «Виртуальный православный приход». В ролике священнослужитель критически высказывался о военной операции в Украине. Его заключили под стражу, впоследствии пребывание в СИЗО ему продлили. Во время последнего заседания господин Курмояров жаловался на ухудшение зрения и слуха, а также отсутствии медицинской помощи.

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