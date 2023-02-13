Свердловская область и банк «Синара» подтвердили социальное партнерство

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель правления банка «Синара» Денис Ошев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщил областной департамент информационной политики. «Партнерство направлено на реализацию социально значимых проектов Свердловской области, развитие современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, а также иных стратегических задач»,— говорится в сообщении.

Банк «Синара» (до февраля 2022 года — СКБ-банк) с 1996 года является уполномоченным банком правительства Свердловской области. Соглашения между ними заключаются регулярно. Банк «Синара» является одним партнеров региона по выпуску Единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка». Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в некоторых театрах и музеях. Кроме того, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на нее.

«Уралочкой» сейчас пользуются более 250 тыс. свердловчан. По прогнозам министерства социальной политики региона, в 2023 году количество держателей карты увеличится до 500 тыс. Оформлением ЕСК занимаются также Почта-банк, ВТБ. Власти региона в январе сообщали, что в ближайшее время к проекту готовы присоединиться Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

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Василий Алексеев