Число держателей ЕСК «Уралочка» к 2023 году вырастет до 500 тысяч

Единой социальной картой «Уралочка» (ЕСК) пользуются более 250 тыс. свердловчан, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. По прогнозам министерства социальной политики региона, в 2023 году количество держателей карты увеличится до 500 тыс.

Как рассказал заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов, ЕСК будет наращивать свой функционал. «В частности, в планах интеграция с порталом государственных услуг, что позволит подавать заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также планируем разработку медицинского приложения. Оно позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание вместо бумажных»,— отметил он.

С помощью нефинансовой единой социальной карты можно получить информацию о полезных сервисах в полном объеме. На банковскую карту производятся все региональные социальные выплаты.

Напомним, «Уралочка» введена указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года. Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в некоторых театрах и музеях. Кроме того, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на «Уралочку». Сейчас оформлением ЕСК занимаются банк «Синара» (ранее СКБ-банк), Почта-банк, ВТБ. Власти региона добавили, что в ближайшее время к проекту готовы присоединиться Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

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Диана Сунагатуллина