Bloomberg: переход сотрудников на удаленную работу стоит Манхэттену $12,4 млрд в год

Распространившаяся во время пандемии удаленная работа и гибридный режим, при котором сотрудники работают частично из офиса, частично из дома, оказывают существенное экономическое влияние на деловые кварталы. Как пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты исследовательской группы WFH Research из Стэнфордского университета, нью-йоркский район Манхэттен, где находится финансовый центр Нью-Йорка, крупнейшие банки, штаб-квартиры многих компаний и так далее, теряет из-за этого до $12,4 млрд в год.

Аналитики WFH Research использовали опубликованные ранее статистические данные, в соответствии с которыми потери из-за перехода на удаленный режим составляют $4,7 тыс. на человека, и умножили на 2,7 млн человек, работавших на Манхэттене в 2019 году. Здесь учитываются суммы, недополученные кафе, магазинами и так далее из-за нового графика многих работников. Эксперты отмечают, что сейчас речь часто идет не о полностью удаленной работе, а о гибридном графике — сотрудники многих нью-йоркских компаний работают по понедельникам и пятницам из дома, а в остальные три рабочих дня — из офиса.

Эти подсчеты подкрепляются и другими данными. Так, по оценке исследовательского подразделения Mastercard SpendingPulse, отслеживающего продажи по картам Mastercard, в октябре прошлого года расходы американцев по пятницам выросли на 23% в сравнении с тем же периодом 2019 года, а в случае Манхэттена такой рост составил лишь 11%. Различия видны и при сравнении с другими районами Нью-Йорка: по подсчетам финтех-компании Square, расходы на бары и рестораны в Бруклине в четвертом квартале 2022 года выросли на 48% в сравнении с 2019-м, а на Манхэттене — лишь на 18%.

Яна Рождественская