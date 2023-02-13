Корпус больницы №24 в Екатеринбурге отдали под лечение пациентов с Covid-19

Второй корпус многопрофильного учреждения ЦГКБ №24 в Екатеринбурге отдали под лечение больных коронавирусом. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, пишет 66.RU.

«Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими covid-19», — пояснили в пресс-службе.

По данным оперштаба на 13 февраля, за последние сутки в Свердловской области выявили 399 случаев Covid-19. Для сравнения, 23 февраля сообщалось о 171 случае, а 1 февраля — о 322.

Ранее ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александр Соловьев рассказал «Ъ-Урал» об эпидобстановке на Урале и опасности новых штаммов коронавируса. Подробнее об этом — в материале «Есть все основания ожидать новой серьезной вспышки COVID-19».

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