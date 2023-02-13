Путин поручил Смольному выделить землю Обуховскому завода под строительство ледовой арены

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить передачу на баланс управляющего Обуховским заводом (входит в ВКО «Алмаз-Антей) юрлица земельный участок под строительство Ледового дворца спорта. Поручение дано после поездки главы государства в Петербург, где он провел встречу с рабочим коллективом предприятия.

«Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга… обеспечить передачу акционерному обществу «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод» земельного участка для строительства Ледового дворца спорта»,— говорится в поручении президента, размещенном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения указан 1 мая текущего года. Ответственными президент назначил губернатора Петербурга Александра Беглова и директора Обуховского завода Михаила Подвязникова. Им же дано поручение рассмотреть вопрос о софинансировании строительства дворца.

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