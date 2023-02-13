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В Ярославле осудили разбойников в медицинских масках

Четверо жителей Ярославской области признаны виновными в разбойном нападении на офис потребительского кооператива. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Нападение было совершено в октябре 2020 года на проспекте Толбухина в Ярославле. По версии следствия люди в медицинских масках зашли в офис потребительского кооператива, занимающегося выдачей займов под залог имущества, и применили физическую силу к сотруднице фирмы.

«Связали руки, нанесли несколько ударов и, угрожая ножом, потребовали открыть сейф, в котором находилось более 3,5 млн руб. Опасаясь угроз, сотрудница офиса открыла сейф, откуда мужчины похитили деньги и скрылись с места преступления»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Преступление было раскрыто по горячим следам, четверо участников нападения задержаны сотрудниками полиции.

«В ходе следствия и в судебном заседании подсудимые вину признали частично, указывая, что считали, что сотрудник офиса находится с ними в сговоре, и они разыгрывают похищение денежных средств»,— отметили в прокуратуре.

Кировский районный суд Ярославля рассматривал уголовное дело с августа 2021 года. Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, четверо участников нападения признаны виновными в преступлении и приговорены к реальным срокам — от 3,5 до 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов

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