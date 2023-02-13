«Автомобилист» проведет выездную серию игр на Дальнем Востоке

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет выездную серию игр, в рамках которой 14 и 16 февраля в Хабаровске встретится с «Амуром», а 18 и 19 февраля во Владивостоке — с «Адмиралом». Это будет последняя серия выездных матчей для уральцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала сезона «Автомобилист» по два раза встречался с обеими командами, дважды обыграв «Амур» 17 октября (4:2) и 3 ноября (4:2) и дважды потерпев поражение от «Адмирала» 30 октября (1:2) и 19 декабря (2:3).

Сейчас уральцы находятся на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав с начала сезона 77 очков. Команда уступает «Ак Барсу» (81), «Сибири» (78) и «Металлургу» (77). Всего до начала плей-офф «Автомобилисту» осталось провести семь матчей — длинный выезд на Дальний Восток, домашние игры с «Салаватом Юлаевым» 22 февраля и «Трактором» 24 февраля, а также выездную игру с «Сибирью» 26 февраля.

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