На поддержку фермеров Ставрополья в 2023 году направят 161,3 млн рублей

В текущем году на поддержку фермерства в Ставропольском крае будет выделено 161,3 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что 94,4 млн руб. будет направлено на развитие семейных ферм в рамках грантов, предоставляемых минсельхозом региона. Конкурс по отбору проектов для получения грантов пройдет с 27 февраля по 13 марта.

В 2022 году господдержка фермерства на Ставрополье составила 177,7 млн руб., в том числе 100 млн руб. — в рамках грантов.

На территории края сегодня действует 576 тыс. личных подсобных хозяйств и 7,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

«Доля малых форм хозяйствования в производстве молока, говядины, баранины составляет свыше 80%, в производстве овощей и картофеля — до 90%», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что на поддержку виноградарей Ставрополья в 2023 году будет выделено 226,6 млн руб.

Анастасия Назарова