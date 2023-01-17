Господдержка виноградарей Ставрополья в 2023 году увеличится на 121,9 млн рублей

В текущем году власти Ставропольского края выделят на поддержку виноградарей и виноделов 226,6 млн руб. — на 121,9 млн руб. больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края Фото: Пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

Как пояснила первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, средства будут направлены на субсидирование затрат по закладке новых виноградников, проведению уходных работ, покупку и обновление основных средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.

Отмечается, что в прошлом году господдержка позволила виноградарским хозяйствам возместить около 67% затрат на покупку техники и оборудования. Предприятия приобрели 15 единиц сельхозмашин и 138 единиц оборудования (виноградоуборочный комбайн, гребнеотделители, ёмкости для хранения винограда).

Ставропольский край занимает четвертое место в стране по площади виноградников и по валовому сбору урожая.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на поддержку АПК Ставрополья планируется выделить 4,6 млрд рублей.

Анастасия Назарова