Orange Group решила продать два объекта в Петербурге под своим управлением

Холдинг Orange Group выставил на продажу два своих петербургских объекта — ТЦ Zebra на проспекте Косыгина и исторический особняк на улице Марата, 6, находящийся в партнерском управлении компании. Как пишет «Деловой Петербург», причиной продажи состоит в курсе холдинга на увеличение валютного портфеля активов.

Торговый центр расположен на проспекте Косыгина, 30, площадью 7,4 тыс. кв. м оценивается в 950 млн рублей. Актив находится в собственности ООО «Априори», на которое зарегистрирован ряд торговых марок Orange Group. Дом на улице Марата, 6, в настоящий момент полностью арендует клиника «Медси». Участок под зданием также находится в собственности того же юрлица, хотя, как полдчеркнули в Orange Group, сам актив им не принадлежит. Его группа выстаивла на продажу за 1,3 млрд рублей.

«Основная причина выхода большого количества объектов, находящихся в портфеле нашей управляющей компании, состоит в том, что в текущий момент мы взяли направление в сторону увеличения валютного портфеля наших активов»,— пояснила директор Orange Estate Management Лилия Богатырева.

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