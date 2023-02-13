На гранты молодым нижегородским предпринимателям выделят 146 млн рублей

Более 146 млн рублей планируют направить власти Нижегородской области на грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприниматели могут получить до 500 тыс. руб. гранта. Средства можно потратить на аренду и ремонт помещений, закупку оборудования и сырья, подключение к инженерной инфраструктуре, продвижение в интернете.

Чтобы претендовать на грантовую поддержку, предприниматель должен пройти обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности» от областного центра «Мой бизнес». Вторым обязательным условием получения гранта является софинансирование проекта (не менее 25% от стоимости).

Средства выделяются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2022 году гранты получили 200 молодых и 90 социальных предпринимателей Нижегородской области.

Елена Ковалева