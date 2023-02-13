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ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с тольяттинской «Ладой»

Матч гандбольного клуба «Ростов-Дон» и тольяттинской «Лады» во второй части предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги 2022/23 12 февраля завершился со счетом 29:29. Игра прошла на площадке крытого футбольного манежа в Ростове, сообщает пресс-служба клуба.

Накануне матча «Ростов-Дон» с 42 очками занимал третью строку турнирной таблицы, а «Лада» — четвертую (26 очков).

Первый гол в игре забили соперницы из Тольятти. В ответной атаке «Ростов-Дон» сравнял счет. В дальнейшем установилось преимущество донской команды. На 18-й минуте тренер ростовской команды взял тайм-аут, после которого последовала замена некоторых игроков. На 23-й минуте «Ростов-Дон» вышел вперед со счетом 12:9. Тайм-аут взяли соперницы, но им это не помогло изменить счет. На перерыв команд ушли со счетом 15:10 в пользу ростовской команды.

Во второй половине встречи уже на 34-ой минуте «Ростов-Дон» вновь взял тайм-аут. Донской клуб сохранял преимущество в счете вплоть до 51-ой минуты. В конце матча «Лада» смогла уменьшить разрыв. После того, как два игрока ростовской команды были удалены, а одна из девушек получила дисквалификацию, тольяттинкам удалось сравнять счет.

Ранее сообщалось, что «Ростов-Дон» сыграл вничью со звенигородской «Звездой».

Анастасия Назарова

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