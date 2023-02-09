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ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью со звенигородской «Звездой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в матче второй части предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги 2022/23 встретился с командой «Звезда». Игра, прошедшая на площадке противника в Звенигороде, завершилась со счетом 31:31.

Перед встречей «Ростов-Дон» расположился на третьей строчке турнирной таблицы группы А. «Звезда» зантмала пятую позицию.

Игра началась с гола хозяек поля. В первые минуты команды шли с равным счетом, но к 10-й минуте «Ростов-Дон» нарастил дистанцию до трех мячей. В середине первого тайма у ростовской команды наступила «голевая засуха», что позволило «Звезде» сократить дистанцию до двух мячей. После смены игроков донской команде удалось вновь уйти в отрыв — к концу первой части встречи счет составил 20:14.

В начале второго тайма звенигородская команда сократила разрыв по счету до 22:19. После этого тренер ростовчанок взял тайм-аут. После перерыва «Ростов-Дон» попытался вновь перехватить инициативу, но «Звезда» не отставала. К 45-ой минуте разрыв в счете был только в один мяч — 25:24. В конце игры вперед вышли хозяйки поля. Даже удаление двух игроков «Звезды» не помогло ростовчанкам — они лишь сравняли счет.

Анастасия Назарова

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