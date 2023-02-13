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Самарская область входит в шестерку регионов-лидеров по общему числу крупных акционеров ВТБ

Самарская область входит в шестерку субъектов РФ, лидирующих по общему числу крупных акционеров ВТБ. Об этом заявил руководитель службы банка по работе с акционерами Владимир Хоткин. Цифры были озвучены на первом в 2023 году семинаре ВТБ для акционеров, который прошел в Самаре.

По состоянию на конец 2022 года в Самарской области зарегистрировано более 17 тыс. акционеров ВТБ. По этому показателю регион занимает девятое место среди субъектов РФ. По сравнению с данными на декабрь 2021 года общее число акционеров ВТБ в Самарской области выросло более чем на треть.

Всего в Приволжском федеральном округе насчитывается 140 тыс. акционеров ВТБ.

Андрей Сазонов

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