Оздоровительный комплекс «Белая поляна» в Ленобласти выставили на продажу на 155 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги АО «НПФ "Меридиан"» здания и землю оздоровительного комплекса «Белая поляна» у озера Раковическое. Начальная цена лота — 154,9 млн рублей.

Актив общей площадью 8,2 тыс. кв. м, с земельным участком 9,7 га, представляет собой действующий туристическо-оздоровительный комплекс. В текущем виде здания комплекса, построенные в 1988 году, могут вместить до 200 отдыхающих.

«В данном случае речь идет о продаже действующего туристического комплекса, который входит в десятку лучших рекреационно-оздоровительных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это готовый, востребованный бизнес. Комплекс работает круглый год - в летний и зимний сезон. За годы существования сформирован круг постоянных клиентов»,— прокомментировала руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Заявки на участие в торгах будут приниматься РАД до 21 марта, сам аукцион состоится 27 марта в электронном формате.

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