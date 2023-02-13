В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Златоусте до 19 часов 17 февраля будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. Предупреждение начнет действовать сегодня с 19 часов.

Как сообщают в министерстве экологии региона, промышленные предприятия начали приостанавливать часть производства для снижения негативного воздействия на атмосферу. По сведениям единой информационной системы мониторинга качества воздуха, сегодня в Челябинске не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий области», — отмечают в областном минэкологии.