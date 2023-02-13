Уличным музыкантам в Петербурге позволят выступать по более чем 200 адресам

Правительство Санкт-Петербурга подготовило перечень адресов, где в соответствии с законом об уличных музыкантах могут выступать артисты, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре. Забронировать место под выступление музыканты могут онлайн.

«Новое правовое регулирование этой сферы позволит артистам планировать свою музыкальную деятельность на улицах города. Ведь они заблаговременно будут знать, где есть свободные точки для выступлений. Уже сейчас администрациями районов отобрано более 200 площадок»,— отмечается в сообщении комитета.

Все адреса для выступления делятся на «тихие», где запрещено использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные музыкальные инструменты, «умеренные», можно играть на барабанах и использовать звукоусилители мощностью до 500 Вт, и остальные, где возможно использование самого мощного оборудования. В «тихих» местах не должно быть защищаемых объектов в радиусе 10 метров, в «умеренных» — в радиусе 50 метров, в «громких» — в радиусе 150 метров. Перечни мест проведения уличных выступлений отобраны администрациями районов города.

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