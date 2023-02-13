Смертность от рака в Нижегородской области снизилась на 4,2% за год

В Нижегородской области в 2022 году рак впервые обнаружили у 17,7 тыс. пациентов, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном клиническом онкодиспансере. Новых случаев стало на 7,2% больше, чем в 2021 году. Медики объясняют это высокой выявляемостью онкологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На учете в онкодиспансере в 2022 году стояли 94 тыс. нижегородцев, из них две трети – женщины. В ремиссию по итогам года вышли 70 тыс. пациентов. Скончались 5,7 тыс. нижегородцев – смертность сократилась на 4,2% по сравнению с 2021 годом.

«Высокий уровень диагностики позволяет начать лечение болезни на ранней стадии, что кратно повышает шансы пациентов на полное выздоровление»,– отметили в онкодиспансере.

Наиболее распространены в регионе злокачественные новообразования молочной железы, органов дыхательных путей и предстательной железы.

Анастасия Еремина