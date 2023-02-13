Удмуртия опустилась на одну позицию в рейтинге по качеству жизни населения

Удмуртия по итогу 2022 года опустилась на 41 место в рейтинге по качеству жизни населения среди регионов страны. В 2021 году республика находилась строчкой выше. Соответствующий рейтинг составило агентство РИА Рейтинг на основе данных Росстата, минздрава, минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021-2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом в 2022 году Удмуртия набрала 51,303 балла, что выше показателя за предыдущий год (48,591). На первой позиции оказалась Москва, которая набрала 82,999 балла, на второй строчке — Санкт-Петербург (82,307), третьей — Московская область (78,195).

Отмечается, что при расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп. В их числе уровень доходов и занятость населения, рынок труда, жилищные условия и безопасность проживания, а также демографическая ситуация, экологические и климатические условия. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100.