В Свердловской области утвердили план действий на случай террористической угрозы

Министерство общественной безопасности Свердловской области утвердило приказ на случай введения в регионе «синего», «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Документ опубликован 13 февраля на официальном портале правовой информации. Он предусматривает план действий и перечень ответственных лиц для их выполнения.

В качестве подготовительных мероприятий, ответственные лица должны обеспечить сбор сведений о проведении публичных и массовых мероприятий на потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового пребывания людей.

В случае «синего» уровня, чиновникам нужно будет провести инструктаж персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, а также проверить территории министерства и подведомственных госучреждений на возможность заложения взрывных устройств. Кроме того, чиновники должны будут участвовать в информировании населении о том, как вести себя при потенциальной угрозе.

В случае «желтого» уровня, ответственные лица подключатся к ликвидации террористических актов и проверят готовность сотрудников министерства и подведомственных госучреждений к отработке их возможных действий по пресечению террористического акта и спасения людей.

В случае «красного» уровня предусмотрено участие чиновников в создании пунктов временного размещения людей и обеспечения их питанием и одеждой, а также их помощь со спасением людей и содействие работе спасательных служб.

Ранее силовики задержали троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах Свердловской железной дороги (СвЖД). ФСБ сообщает, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов». Задержанные свою вину признали и сообщили, что собирались поджечь электрощиты на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело о терроризме и содействию террористической деятельности.

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