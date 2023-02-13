В Уфе ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительного центра

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного центра в Уфе путем заключения концессионного соглашения с администрацией города, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

По словам гендиректора Корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова, в бизнес-предложении указаны две площадки для строительство ФОКа на выбор. Первая площадка площадью 7,2 тыс. кв. м предназначена для строительства двухэтажного комплекса с ледовой ареной, тренажерным залом, залами для занятия смешанными единоборствами, мини-футболом и баскетболом за 613 млн руб. На второй площадке площадью 3 тыс. кв. м, где сейчас располагается воздухоопорное сооружение на улице Ферина 4/1, инвестору предложено оборудовать залы для занятий борьбой и настольным теннисом, обустроить тренажерный и универсальный залы. Объем вложений на эти цели оценивается в 213 млн руб.

В рамках концессионного соглашения инвестор получит в аренду земельный участок на срок до 49 лет. При этом до 30% времени от срока соглашения концессионер сможет пользоваться землей бесплатно. Инвестпроект может быть включен в перечень приоритетных, что позволит предпринимателю получить инвестиционный налоговый вычет и льготу по налогу на имущество, сообщает Корпорация.

Карина Мамаева

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