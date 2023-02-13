Жители Самарской области стали вдвое чаще болеть педикулезом

Число случаев педикулеза, выявленных в Самарской области в декабре минувшего года, составило 52. Годом ранее в регионе было зафиксировано 25 фактов заболевания. Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, по данным ведомства, в регионе за указанный период был выявлен 151 случай болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека. В декабре 2021 года в Самарской области обнаружили 146 фактов заболевания.

При этом в регионе снизилось количество выявленных активных форм туберкулеза: 85 случаев в декабре 2022 года (241 факт – в декабре 2021 года). Также в Самарской области сократилось число болеющих сифилисом (с 33 в декабре 2021 года до 29 в декабре минувшего года) и гонококковой инфекцией (13 в декабре 2021 и десять – в аналогичном периоде 2022 года).

Ранее, в минувшем году, сообщалось о росте заболеваемости сифилисом в регионе.

Георгий Портнов