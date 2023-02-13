Депутаты Курской облдумы могут пройти боевую подготовку

Часть депутатов курской областной думы на неделе с 13 по 19 февраля могут пройти курсы «повышения боеготовности» в добровольной народной дружине региона. Об этом сообщила в своем telegram-канале сама дружина со ссылкой на выступление губернатора Романа Старовойта на заседании правительства региона 13 февраля. Господин Старовойт, напомним, решил возглавить формирующуюся дружину.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам губернатора, обучение «у опытных инструкторов» уже прошли многие сотрудники муниципальных администраций, правительства региона, некоторые депутаты облдумы и курского городского собрания. Председатель облдумы сообщил Юрий Амерев, что «есть договоренность с инструкторами» о том, что «на этой неделе депутаты пройдут подготовку».
«Есть несколько вариантов повышения своей боеготовности. Это возможно в двух лагерях в Курской области. Есть еще недельный курс со стрелковой подготовкой, на полигоне проводят восемь часов. Также раз в неделю из Курска отправляется 35-40 человек на площадку подготовки ЧВК "Вагнер"»,— рассказал господин Старовойт
Он считает, что прошедшие обучение депутаты и чиновники «готовы в любой момент встать на защиту региона».