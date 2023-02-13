Депутаты Курской облдумы могут пройти боевую подготовку

Часть депутатов курской областной думы на неделе с 13 по 19 февраля могут пройти курсы «повышения боеготовности» в добровольной народной дружине региона. Об этом сообщила в своем telegram-канале сама дружина со ссылкой на выступление губернатора Романа Старовойта на заседании правительства региона 13 февраля. Господин Старовойт, напомним, решил возглавить формирующуюся дружину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, обучение «у опытных инструкторов» уже прошли многие сотрудники муниципальных администраций, правительства региона, некоторые депутаты облдумы и курского городского собрания. Председатель облдумы сообщил Юрий Амерев, что «есть договоренность с инструкторами» о том, что «на этой неделе депутаты пройдут подготовку».

«Есть несколько вариантов повышения своей боеготовности. Это возможно в двух лагерях в Курской области. Есть еще недельный курс со стрелковой подготовкой, на полигоне проводят восемь часов. Также раз в неделю из Курска отправляется 35-40 человек на площадку подготовки ЧВК "Вагнер"»,— рассказал господин Старовойт

Он считает, что прошедшие обучение депутаты и чиновники «готовы в любой момент встать на защиту региона».

Сергей Калашников

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