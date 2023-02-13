Склад горит в Красноярске на площади более 8 тыс. кв. метров

В Красноярске загорелось здание склада на улице Пограничников, площадь пожара составляет более 8 тыс. кв.м. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 18:40 местного времени.

К тушению пожара привлечено 82 человека и 31 единица техники, группировка сил и средств наращивается, рассказали в спасательном ведомстве, отметив, что информация по пострадавшим не поступала.

По данным МЧС РФ, к месту тушения выехал пожарный поезд. Ведомство уточняет, что произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания.

Прокуратурой Красноярского края начата проверка соблюдения правил пожарной безопасности. По данным ведомства, склад принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдает эти площади двум арендаторам - под хранение алкогольной продукции и под хранение лесоматериалов. «Будет дана оценка эффективности профилактических мер, принятых всеми заинтересованными органами и ведомствами», - сообщили в прокуратуре края.

Илья Николаев, Анна Егорова

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