В трех парках Челябинска пройдет празднование Масленицы

В Челябинске празднование Масленицы 26 февраля пройдет в парке имени Гагарина, городском саду имени Пушкина и саду Победы. Мероприятия состоятся с 12 до 15 часов, сообщают в управлении культуры города.

В ходе праздничных гуляний желающие смогут поучаствовать традиционных забавах: перетягивании каната, прыжках в мешках, подъемах гири и в игре «Вертикальный столб». Перед зрителями выступят кукольный театр, хореографические и вокальные коллективы, сольные исполнители. В честь праздника в парках появятся выставки сувенирных масленичных кукол, торговые домики с угощениями, фотозоны и арт-объекты в виде надувного самовара и ростовых кукол.