Начинаются слушания по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Слушания по уголовному делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» состоятся в Волжском районном суде Самарской области. Материалы уже зарегистрированы и направлены судье. День и час заседания будут определены позже. Информация размещена на сайте учреждения.

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» произошел 19 апреля 2019 года. Сначала «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. Был задержан ряд предполагаемых преступников. Среди них оказались бывшие генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и сотрудник АО «Транснефть-Дружба» Роман Гладков.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Подозреваемых в "Дружбе" распустили по домам».

Георгий Портнов