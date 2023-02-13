Кассационный суд запретил застройку площадки у дома по ул. Луначарского, 51

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал краевые и городские власти в требовании сохранить нулевую высотность во дворе домов по ул. Луначарского, 51, 51а, ул. Пушкина, 27, в Перми. Как сообщили в пресс-службе регионального минимущества, на ул. Луначарского, 51, построен жилой дом с подземными гаражами на 60 боксов и эксплуатируемой кровлей. На крыше гаражей обустроены спортивная и детская площадки, положены газоны и посажены кусты.

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Чтобы сохранить площадки и запретить застройку во дворе указанных домов, Пермская гордума установила на этом участке зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с нулевой высотностью (ранее в этой зоне допускалось размещение строений в шесть этажей). Собственник земельного участка — ООО «Строитель-1» — такое решение городского парламента посчитал неправомерным и обратился в суд с требованиями отменить его. «По всей видимости, у застройщика были иные планы на данный участок»,— считают в минимуществе.

Позиция краевых и городских властей была противоположной требованиям истца. В минимуществе отметили, что изначально участок предоставлялся под строительство гаража и благоустройство двора, об иных постройках речи не шло. Генеральная прокуратура поддерживала позицию правительства Пермского края. Предыдущие инстанции удовлетворили требования собственника участка, однако кассация отменила их решения.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Строитель-1» было зарегистрировано в Ижевске и сейчас ликвидировано. Эта компания ранее являлась соучредителем гаражного кооператива «Луначарского 51, 51а ГК». У действующего кооператива и «Строителя-1» почти одни и те же участники: Александр, Николай и Светлана Кошелевы, Сергей Смирнов.