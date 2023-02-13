«Неометрия» приняла участие в масштабной патриотической акции в Краснодаре

Федеральный девелопер «Неометрия» совместно с крупнейшими застройщиками из Ассоциации девелоперов Краснодарского края принял участие в масштабной патриотической акции в честь освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

На фасаде строящегося жилого комплекса «Отражение», который находится в одном из самых активно развивающихся районов города — Ближнем Западном обходе,— зажглась символическая цифра 80. Ровно столько лет прошло с момента освобождения города от оккупации.

«Этой масштабной инсталляцией на фасаде жилого комплекса мы хотим напомнить горожанам о тех трагических событиях, которые произошли в истории города, а также отдать дань памяти и уважения тем, кто защищал нашу землю. Именно благодаря их подвигу Краснодар продолжает жить и развиваться, прирастать новыми микрорайонами и парками, объектами социальной инфраструктуры»,— отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Период с 9 августа 1942 года по 11 февраля 1943 года стал самым сложным за всю историю города. На протяжении шести месяцев в столице Кубани погибло около 13 тыс. жителей. Кроме того, большой урон был нанесен городской инфраструктуре: было разрушено 161 предприятие, 5 институтов, 17 школ, 9 больниц, 3 трамвайных парка, более 800 тыс. жилых домов, городской водопровод, электростанция, железнодорожный вокзал.

Благодаря мужеству и решительности советских бойцов и командиров 80 лет назад, 12 февраля 1943 года, войска предприняли решительную атаку, отбросив неприятеля за пределы Краснодара.

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