Предприятие в Татарстане закрыли на три месяца из-за нарушений промышленной безопасности

В Татарстане компанию «Промышленная экология» закрыли на три месяца из-за нарушений промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении Приволжского управления Ростехнадзора.

По данным ведомства, компания эксплуатирует открытую площадку хранения нефтесодержащего шлама, не указанную в технологическом регламенте. Также на предприятии не проводили мероприятия по ликвидации последствий аварий на опасном объекте, при эксплуатации резервуаров не обеспечен их осмотр, техобслуживание и ремонт. Кроме того, на территории компании никто не предотвратил

проникновение посторонних лиц.

В итоге на юрлицо составили административный протокол по ч. 3 ст. 9.1 КоАП («Грубое нарушение требований промышленной безопасности»).

"Ъ-Казань"