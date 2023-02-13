В Краснодаре пожару в трехэтажном здании присвоили второй ранг сложности

В Краснодаре в трехэтажном здании по улице Зиповская произошел пожар. Спасатели присвоили ему второй ранг сложности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

О пожаре спасателям сообщили в 14:39. Через пять минут на место прибыли первые подразделения пожарных и установили, что возгорание произошло на верхнем этаже трехэтажного здания на предварительной площади 50–60 кв. м.

В 14:49 был подтвержден второй ранг сложности пожара. На тушение подали два ствола «Дельта», работает два звена ГДЗС. Для тушения пожара был развернут штаб пожаротушения и создано два боевых участка. В 15:10 открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара привлекаются 44 человека и 15 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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