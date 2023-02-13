СКЖД за год перечислила в бюджет Кубани 3,8 млрд рублей

Северо-Кавказский территориальный филиал ОАО «РЖД», включая дирекции и филиалы РЖД, расположенные на полигоне магистрали, направил в региональный и местные бюджеты Краснодарского края более 3,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В бюджет Адыгеи поступило 52,8 млн руб., Ростовской области — свыше 2,6 млрд руб., Ставропольского края — 537 млрд руб. В бюджет Дагестана поступило более 360,1 млн руб., Чечни — 142,7 млн руб., Кабардино-Балкарии —108,2 млн руб. Средства также получили Северная Осетия-Алания (43,9 млн руб.), Калмыкия (29,2 млн руб.), Карачаево-Черкесия (10,2 млн руб.) и Ингушетия (7,4 млн руб.).

В целом в бюджеты различных уровней Северо-Кавказского железнодорожного региона поступило более 8 млрд руб. Еще 7,7 млрд руб. организация перечислила за год в государственные внебюджетные фонды.

Анастасия Донскова

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