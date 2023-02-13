Гендиректора компании Удмуртии осудили за сокрытие налогов на 9 млн рублей

В Удмуртии суд вынес приговор 66-летнему жителю Глазова, которого признали виновным в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина занимал должность гендиректора организации в Глазове. Он скрыл средства компании на сумму 9 млн руб., за счет которых должны быть взысканы недоимки по налогам.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.