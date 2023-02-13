Генштаб ВС РФ проверит жалобы мобилизованных татарстанцев на отсутствие оружия

Омбудсмен России Татьяна Москалькова обратилась к главе генштаба ВС РФ Валерию Герасимову с просьбой проверить данные о том, что мобилизованных татарстанцев отправляли для участия в спецоперации практически без оружия. Об этом она написала в Telegram-канале.

Напомним, ранее жены и матери этих военнослужащих выступили в соцсетях с коллективным видеообращением к Рустаму Минниханову, пожаловавшись, что их мужчин прикомандировали к части армии в ДНР практически без оружия. Позже такой жалобы военные вернулись в свой полк.

"Ъ-Казань"