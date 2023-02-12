Мобилизованных из Татарстана после жалоб вернули из воинской части ДНР

Жителей Татарстана, мобилизованных осенью в рамках проведения специальной военной операции РФ на Украине, отправили в воинскую часть Донецкой народной республики (ДНР). После жалобы в адрес руководства Татарстана их вернули в свой полк, сообщило госагентство «Татар-информ».

«Все мобилизованные вернулись в расположение своего полка»,— сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. На уточняющие вопросы «Ъ-Казань» о том, когда это произошло и о каком количестве военнослужащих идет речь, его пресс-секретарь Лилия Галимова не ответила.

Ранее жены и матери этих военнослужащих выступили в соцсетях с коллективным видеообращением к Рустаму Минниханову. Они пожаловалась, что их мужчины, которые служат в воинской части 29655 (полк 1231), «были прикомандированы к одной из частей армии в Донецкой народной республике». По приказу ее командования им, в том числе мобилизованным из роты обеспечения, «приходится идти на штурм практически без вооружения, отметили женщины. «Мужчины защищают родные земли жителей ДНР одними автоматами»,— говорится в обращении.

Женщины обращают внимание, что ранее письма об этом были направлены в «приемную президента Российской федерации и в остальные подведомственные органы».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"