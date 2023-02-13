В Самаре возбуждено уголовное дело из-за ситуации с проблемным ЖК «Космолет»

Самарский ЖК «Космолет» включен в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Решение принято по заявлению регионального министерства строительства с учетом снятого в минувшем году моратория. Об этом сообщает областной Минстрой.

«Кроме того, по заявлениям министерства правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, Росреестром ограничена регистрация новых договоров долевого участия в строительстве, а ППК "Фонд развития территорий" направил заявление в суд о признании застройщика ООО "Кольцо" банкротом»,– говорится в сообщении.

Фото: Министерство строительства Самарской области

Суд принял указанное заявление к производству. Одновременно с этим чиновники совместно с застройщиком решают вопрос о самостоятельном завершении им строительства ЖК «Космолет».

Компания намерена возобновить работы в течение текущей недели. Ранее власти сообщали о планах достроить ЖК «Космолет» к концу текущего года.

Георгий Портнов