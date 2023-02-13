«Россети Тюмень» выдали 1000 кВт допмощности крупному газотранспортному предприятию Югры

Компания «Россети Тюмень» выдала дополнительные 1000 кВт мощности самому крупному линейно-производственному управлению (ЛПУ) компании «Газпром трансгаз Югорск». Таким образом мощность энергоснабжения газотранспортного предприятия увеличилась на 35 %.



Дополнительная мощность понадобилась предприятию в связи с увеличением объемов добычи голубого топлива на месторождениях Тюменского макрорегиона. Комсомольское ЛПУ участвует в транзите газа из Западной Сибири в европейскую часть РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья. Для сохранения устойчивой и надежной работы энергосистемы, а также обеспечения бесперебойного электроснабжения объекта энергетики рассчитали параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, проверили соответствие значений показателей качества электрической энергии.

В рамках договора мощность электроснабжения подразделения увеличена до 3972 кВт. Дополнительная электроэнергия от подстанции 110 кВ «Омега» обеспечит развитие инфраструктуры магистральных газопроводов.

Техприсоединение к электрическим сетям является одним из ключевых видов деятельности «Россети Тюмень». Системообразующее предприятие макрорегиона регулярно производит подключение новых соцобъектов и содействует улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.