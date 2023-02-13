Проект строительства 60 домов под Ярославлем рекомендовали доработать

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославского района рекомендовало главе района отклонить и направить на доработку проекты планировки территорий у поселка Красный Бор и деревни Ермолово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Кузнечихинском поселении, рядом с ТЦ «Глобус», планируется построить 60 новых жилых домов с расчетным количеством жителей 6865 человек. Администрация проводила общественные обсуждения проектов планировки территорий. Заказчиками проектов выступили ООО «Гранд-Сити» и ООО «МД-Строй».

Многие жители в ходе обсуждений высказывались против планов застройки. В итоге, по данным управления градостроительства, большинство голосов все же было отдано за оба проекта. Между тем организатор слушаний рекомендовал доработать документы, указав на их несоответствие Градостроительному кодексу.

«Не учтено развитие транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации дорожного движения, требования по обеспечению эффективности организации дорожного движения, не учтены объекты местного значения, предусмотренные генеральным планом, а именно: генеральным планом запроектирована дорога с выходом на Машприбор, как объект местного значения муниципального района, а также строительство поликлиники на 500 посещений в смену в п. Красный Бор с широким кругом специалистов. Соответственно, необходимо заложить этапы реализации проекта»,— говорится в заключении по итогам обсуждений проекта планировки в Красном Бору.

Аналогичную рекомендацию организатор слушаний дал и в отношении участка у деревни Ермолово. Итоговое решение будет принимать глава района Николай Золотников.

Антон Голицын