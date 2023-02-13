Андрея Чапурова назначили главой Пушкинского района Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности главы Пушкинского района Санкт-Петербурга Андрей Чапуров возглавил местную администрацию. Кресло районного руководителя он получил в июне 2022 года после

«На должность главы администрации Пушкинского района СанктПетербурга с 13 февраля 2023 года назначен Андрей Чапуров»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного, опубликованного в понедельник, 13 февраля.

Андрей Чапуров стал врио главы Пушкинского района после перехода Владимира Омельницкого на должность руководителя Петроградского района. До этого более полугода местной администрацией руководила Вера Семенова.

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