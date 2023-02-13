«Томас Бах гнет свою линию уверенно»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал мировых лидеров отказаться от предложений не пускать россиян на Олимпиаду. Президент МОК в очередной раз высказался против вмешательства политиков в вопросы спорта. «Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны их учитывать»,— подчеркнул господин Бах. По его словам, если правительства стран будут решать, кто может участвовать в соревнованиях, то это станет концом для всех международных турниров, включая Олимпиаду. Подобные заявления чиновника оставляют российским спортсменам надежду на участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тема допуска российских спортсменов на международные турниры стала возникать все чаще. Создается впечатление, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах чуть ли не каждый день что-то говорит по этому поводу. И риторика чиновника, по крайней мере на первый взгляд, для наших атлетов очень позитивна.

Главная мысль выступлений Томаса Баха такова: российских спортсменов нужно возвращать на все международные турниры, включая Олимпиаду, потому как дискриминация по национальному признаку неприемлема. С этой позицией, о чудо, даже в ООН согласны! Конечно же, не все «за» — 36 стран грозят объявить бойкот Олимпиаде, если вдруг там будут выступать россияне и белорусы.

Но, несмотря на возможный скандал и масштабный бойкот, Томас Бах неожиданно занимает достаточно жесткую позицию и обвиняет Украину в нарушении Олимпийской хартии как страну, которая призывает к бойкоту, при этом даже грозит санкциями. За минувший год это первый случай.

Последнее заявление главы МОК также показывает, куда дует ветер. Еще совсем недавно российским спортсменам чуть ли не насильно предлагали подписывать некие бумаги по поводу СВО, а тут господин Бах говорит о правах человека, о том, что их нужно учитывать и, самое главное, что не правительства стран должны решать, кто может выступить на соревнованиях, а кто нет.

Почему глава МОК вдруг стал таким смелым, пока непонятно. Но то, что Томас Бах гнет свою линию уверенно — факт. Самое удивительное, что у чиновника появляется поддержка. Не вмешивать политику в спорт предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В поддержку господина Баха высказалась и министр спорта Австралии. Много шума наделало заявление известного биатлониста Мартена Фуркада, который, кстати, входит в комиссию атлетов МОК. Француз выдал, что русские и белорусы тоже спортсмены и их нужно защищать. При этом Фуркад напомнил, что обвинять его в пророссийских взглядах нельзя, и, главное — биатлонисту будет стыдно за свою страну, если Франция не пустит россиян и белорусов на Олимпиаду. Если уж подобное говорит человек, который всю жизнь выступал против нашей страны, это впечатляет.

Да, до конкретных решений далеко и вполне возможно, что все завершится совсем не так радужно, как хочется многим поклонникам спорта, но допуск россиян на международные турниры хотя бы начали активно обсуждать.

В сложившейся ситуации это уже немало. К тому же не стоит забывать, что тот самый принцип прецедентного права в спорте, который так раздражал многих во время допинговых скандалов, сейчас играет на руку нашей стране.

Недаром же Томас Бах в последнем заявлении акцентировал внимание на теннисе. Выиграла, мол, белорусская спортсменка Арина Соболенко Australian Open, так почему же подобное не может происходить в бассейне или гимнастическом зале? Хороший вопрос задал чиновник.

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