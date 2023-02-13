«АльфаСтрахование» обеспечила защиту автопарка «Энергосервиса Кубани»

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор ОСАГО с АО «Энергосервис Кубани». Полисы в рамках договора оформлены на 47 машин. Это экскаваторы, грузовые, легковые автомобили, бурильно-крановые машины, автогидроподъемники и другой спецтранспорт.



АО «Энергосервис Кубани» (второе название — ПАО «Россети Кубань») занимается энергоснабжением потребителей электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Компания осуществляет передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. В состав АО входят 11 электросетевых филиалов: Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, Ленинградские, Славянские, Сочинские, Тимашевские, Тихорецкие, Усть-Лабинские, Юго-Западные электрические сети, включающие 54 РЭС.

«Мы планируем и дальше развивать сотрудничество с подразделением "Россетей", предоставляя компании необходимые услуги и подтверждая качество своей работы. У "АльфаСтрахование" сформирован большой опыт взаимодействия в госсекторе»,— говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

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