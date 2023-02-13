Электрокатамаран «Экоходъ» начнет курсировать в Нижнем Новгороде с 2023 года

Весной 2023 года электрокатамаран «Экоходъ» начнет выполнять регулярные и прогулочные рейсы в Нижнем Новгороде. Эксплуатировать судно будет «Водоходъ», сообщает АНО «Центр 800» на своей странице «ВКонтакте».

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Двухпалубное судно рассчитано на 130 пассажиров. Длина катамарана — 31 метр, ширина — 10,3 метра. Максимальная скорость — до 30 км в час.

Как писал «Ъ-Приволжье», о планах заменить один из четырех прогулочных теплоходов, курсирующих по Волге в черте Нижнего Новгорода, на электрокатамаран Looker1100 компания «Водоходъ» заявляла еще в марте 2021 года. Контракт на производство катамарана подписали с ГК «Паритет» (Ярославль). Заказчиком выступило АО «Машпромлизинг».

Андрей Репин