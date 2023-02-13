Площадь Московские ворота в Петербурге частично закроют для автомобилей на полтора года

Движение транспорта площади Московские ворота в Санкт-Петербурга частично ограничится до октября 2024 года в связи с работами по монтажу ограждений. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

«В Московском районе с 15 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по площади Московские Ворота»,— говорится в сообщении.

Одновременно вступают в силу ограничения движения по улице Аврова на участке от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного в Новом Петергофе. По 24 мая отрезок полностью закроют для автомобилей из-за прокладки труб. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, добавили в ведомстве.

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