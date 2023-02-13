Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, во сколько в среднем обойдется покупка ультрапремиального жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Более чем на 20% выросла средневзвешенная стоимость квадратного метра в наиболее дорогих столичных квартирах и апартаментах. Каждый жилой метр в этом секторе недвижимости поднялся в цене почти на 3,5 млн руб.

Общая стоимость 100 наиболее дорогих ультрапремиальных квартир и апартаментов достигает показателя в 90 млрд руб. Сейчас сделка по покупке лота из этой сотни в среднем может обойтись клиенту в 905 млн руб., что на 12% больше показателя, зафиксированного годом ранее, посчитали эксперты компании Intermark Real Estate. Все большую часть реестра занимают варианты из новых проектов, находящихся на разной стадии строительной готовности, включая сданные в эксплуатацию. В начале года объектам от собственников удалось занять только пятую часть золотой сотни.

Продавцы на вторичном рынке демонстрируют готовность к снижению цен и предоставлению дисконтов. Такие объекты покидают рейтинг, им на смену приходят новостройки. А в бюджете последних в текущей ситуации стараются предусматривать больше рисков, что, напротив, приводит к росту цены, отмечают брокеры. Реестр ультрапремиальных вариантов за последний квартал скорректировался почти на 20%, а две квартиры из золотой сотни уже реализованы.

Самый же дорогой столичный вариант жилья выведен в продажу с ценником в 7 млрд руб. Этот лот представлен в экспозиции в закрытом режиме, информация о нем доступна только через брокеров из ограниченного пула агентств недвижимости. Замыкают рейтинг наиболее дорогих ультрапремиальных объектов апартаменты почти за 130 млн руб.