Пермская епархия начала проводить семинары для педагогов

Департамент образования администрации города Перми и отдел религиозного образования и катехизации Пермской епархии организовали для педагогов пермских школ семинары «Проведение родительских собраний по выбору модулей предметной области “Основы религиозных культур и светской этики”». Всего было организовано два семинара, оба прошли 9 февраля в пермском Доме учителя. Как пояснили в пресс-службе Пермской митрополии, внимание к курсу ОРКСЭ вызвано «особой необходимостью усиления воспитательной работы в школе с опорой на традиционные ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермской митрополии Фото: пресс-служба Пермской митрополии

В пресс-релизе сообщается, что сейчас в Перми действует рабочая группа, состоящая из директоров школ города, которая отвечает за реализацию проектов духовно-нравственной направленности, в том числе и за «рост количества школ, где дети по желанию родителей смогут изучать православную культуру». В митрополии отмечают также, что сегодня существуют нормативные документы, «дающие возможность активного взаимодействия церкви и школы, в том числе в рамках преподавания основ православной культуры».

На семинарах, судя по фотографиям, присутствовал экс-министр культуры Прикамья, член общественной палаты региона, директор МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьева» и председатель реготделения Российского военно-исторического общества Игорь Гладнев.

ОРКСЭ — учебный предмет, включенный Минобрнауки России в школьную программу в качестве федерального компонента. Предмет состоит из шести модулей, из которых ученики или их родители (законные представители) выбирают один для изучения. Помимо основ православной культуры можно выбрать изучение исламской, буддийской, иудейской культур, основ религиозных культур народов России или светской этики.

Ранее депутаты Пермской думы неоднократно поднимали вопрос о необходимости усиления патриотического воспитания. В частности, на январском заседании думы депутат-самовыдвиженец Владимир Плотников предлагал для этого привлечь к работе с молодежью представителей РПЦ.