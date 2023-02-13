Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция в Швейцарии ускорилась в январе до 3,3%

Статистическое управление Швейцарии (FSO) сообщило, что в январе индекс потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3,3% по сравнению с январем 2022 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали меньшего роста цен — на 3,1%.

FSO полагает, что январское ускорение инфляции, произошедшее после четырех месяцев подряд ее замедления, объясняется целым рядом причин: ростом цен на хлебобулочные изделия и кофе, ускорением роста цен на электричество и газ, а также на расходы по проживанию в гостиницах. При этом цены на воздушные перевозки и нефтепродукты в Швейцарии в январе, напротив, сократились. Замедление инфляции также зафиксировано в сегментах розничной продажи одежды и обуви — во многом благодаря сезонным скидкам ритейлеров.

Рекордным уровнем инфляции для Швейцарии пока остаются 3,5%, зафиксированные в августе прошлого года.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...