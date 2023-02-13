Инфляция в Швейцарии ускорилась в январе до 3,3%

Статистическое управление Швейцарии (FSO) сообщило, что в январе индекс потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3,3% по сравнению с январем 2022 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали меньшего роста цен — на 3,1%.

FSO полагает, что январское ускорение инфляции, произошедшее после четырех месяцев подряд ее замедления, объясняется целым рядом причин: ростом цен на хлебобулочные изделия и кофе, ускорением роста цен на электричество и газ, а также на расходы по проживанию в гостиницах. При этом цены на воздушные перевозки и нефтепродукты в Швейцарии в январе, напротив, сократились. Замедление инфляции также зафиксировано в сегментах розничной продажи одежды и обуви — во многом благодаря сезонным скидкам ритейлеров.

Рекордным уровнем инфляции для Швейцарии пока остаются 3,5%, зафиксированные в августе прошлого года.

Евгений Хвостик