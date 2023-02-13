В Казани троим мужчинам дали сроки за кражу 14 млн рублей из сейфа отдела СКР

Вахитовский райсуд Казани дал реальные сроки Никите Карабаеву, Даниле Елинсону и Руслану Нургалиеву. Их признали виновными в ограблении следственного отдела в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Сам инцидент, напомним, произошел в ночь на 4 октября позапрошлого года. Суд установил, что господа Карабаев, Елинсон и Нургалиев вместе с находящимся ныне в розыске Дживаном Мхитаряном, а также со старшим следователем-криминалистом Маратом Шакировым вломились в отдел СК в Казани и похитили оттуда сейф, где находилось свыше 14,6 млн руб. Деньги были вещественным доказательством по другому уголовному делу.

Вскоре осужденных задержали. Марата Шакирова еще ждет суд. Каждому из трех осужденных дали по три года колонии общего режима.

"Ъ-Казань"