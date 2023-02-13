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Апелляционный суд подтвердил решение о сносе автосалонов «Юг-Моторс» в пер. 1-м Машиностроительном

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение ростовского арбитража об отказе ростовскому автодилеру «Юг-Моторс» отменить решение о сносе его автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном, которые еще три года назад были признаны самовольными постройками.

Речь идет о комплексе строений в Ростове-на-Дону по адресу: переулок 1-й Машиностроительный, 1, которыми владеет «Юг-Моторс». Сноса этих объектов добивается Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, заявивший, что автосалоны были построены без соответствующего разрешения со стороны муниципалитета.

В 2019 году арбитражный суд Ростовской области по требованию городских властей принял решение о демонтаже этих объектов. Как писал «Ъ-Юг», в октябре 2022 года «Юг-Моторс» подавал в суд заявление об отмене этого решения «по вновь открывшимся обстоятельствам», сославшись на имеющееся разрешение на строительство, которое было выдано в 2015 году. Однако, арбитраж оставил в силе вынесенный вердикт, указав, что компания не могла не знать об этом ранее, и должна была представить этот факт при рассмотрении дела по существу.

Тогда «Юг-Моторс» обратился с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Жалоба была рассмотрена на прошлой неделе и оставлена без удовлетворения.

Генеральным директором ООО «Юг-Моторс» является известный предприниматель и депутат Ростовской городской Думы Вячеслав Камышный. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 1 декабря 2022 года он был единственным учредителем ООО. В настоящее время 100% уставного капитала компании записаны на Анжелу Камышную. Автосалоны «Юг-Моторс» в 1-м Машиностроительном продают машины марки Geely. В структуру бизнеса компании также входит торгово-сервисный комплекс «Киа Центр Восток», расположенный в Аксае. По итогам 2021 года ООО «Юг-Моторс» получило выручку в размере 1,874 млрд руб., чистая прибыль составила 13,5 млн руб.

Вадим Водолазов

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