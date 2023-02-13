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В Ростове оглашен второй приговор «банде амазонок»

Ростовский областной суд огласил приговор фигурантам дела «банды амазонок». С учетом решения суда по первому делу Инессе и Виктории Тарвердиевым, Сергею Синельник назначено по 25 лет колонии, Анастасии Синельник — 24 года колонии.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Ранее коллегия присяжных признала фигурантов виновными в убийствах и грабежах, совершенных в 2007–2013 годах в Ростовской области и Ставропольском крае.

Мать и дочь Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину, супруги Синельник настаивают на своей непричастности к совершенным преступлениям.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ» «„Банде амазонок” предложили по максимуму»

Кристина Федичкина

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